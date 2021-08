Si è arrampicato sull’Università L’Orientale di Napoli a Palazzo Giusso ed è precipitato nel vuoto. Una follia quella avvenuta ieri sera nella movida napoletana. Il video è diventato virale in rete. Momenti di grande paura e apprensione, con la gente che si era accalcata per vedere e filmare l’accaduto. L’ambulanza, non senza difficoltà nel traffico creato dalla folla, ha raggiunto il luogo in cui è avvenuto l’episodio. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era privo di sensi a terra quando i sanitari lo hanno caricato a bordo del veicolo per condurlo in ospedale. GUARDA QUI IL VIDEO.

“Questa non è movida. Questo non è divertimento. Questa non è la nostra Napoli”, ha scritto il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli su Facebook, commentando quanto compiuto ieri sera.