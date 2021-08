Allarme Covid in un’azienda conserviera di Angri. Nei giorni scorsi sono risultati contagiati 14 addetti, messi in quarantena fiduciaria: tamponi a tappeto sul personale. Sono 800 in tutto le persone impiegate nell’azienda. Per il momento la fabbrica è ancora aperta.

Sempre nel Salernitano una cittadina di Celle di Bulgheria è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania per una sospetta emorragia cerebrale. Dai controlli effettuati è risultata positiva al Covid 19: date le sue condizioni sarà difficile ricostruire i contatti che ha avuto negli ultimi giorni.