Un incendio in prossimità della stazione di Santa Maria del Pozzo impedisce la regolare la circolazione dei treni: interrotte due tratte della Circumvesuviana. A comunicarlo è l’Ente autonomo Volturno, l’azienda di trasporti che gestisce anche il trasporto delle linee su ferro. In una nota infatti fa sapere che «causa incendio nelle adiacenze della fermata di Santa Maria del Pozzo, per cause indipendenti da Eav, la circolazione sulle linee ferroviarie Napoli-Poggiomarino e Napoli-Sorrento è momentaneamente interrotta».

Uno stop simile era avvenuto una settimana fa, quando le fiamme avevano avvolto sterpaglie vicine alla sede ferroviaria determinando un altro stop.