Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Torchiarolo (Brindisi) per truffa per aver organizzato un corso di lingua inglese finalizzato all’acquisizione della certificazione C2 rivelatosi falso. Destinatari della denuncia un 38enne di San Paolo bel Sito (Napoli) e di un 31enne e un 26enne di Scafati (Salerno). A denunciarli è stato un 46enne di Torchiarolo che ha partecipato al corso per poi rendersi conto che la certificazione rilasciatagli era falsa.

In particolare, i tre, in concorso tra loro, hanno organizzato un corso di lingua inglese volto all’acquisizione della certificazione “C-2”, al quale ha partecipato un 46enne di Torchiarolo. L’uomo, dopo aver appurato che la certificazione rilasciatagli era falsa, ha presentato denuncia-querela presso la stazione dei militari di Torchiarolo.