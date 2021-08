Terribile incidente in mare ieri in Costiera Amalfitana, al largo di Conca dei Marini. Un 22enne di Scafati si è ferito gravemente durante una gita in mare colpito dall’elica della barca che aveva noleggiato con amici a Salerno. Le condizioni del giovane sono preoccupanti per la profondità delle ferite riportate. Sui fatti indaga la Guardia Costiera che sta cercando di ricostruire l’accaduto.

Resta da capire se il ragazzo sia caduto accidentalmente sul motore della barca in azione o se invece si finito preda nel tentativo di risalire. Ma al momento a fare paura sono le ferite purtroppo riportate.