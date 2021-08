Poco prima della scorsa mezzanotte, una bomba carta e’ stata collocata davanti all’ingresso di uno stabile di via Pio La Torre ad Afragola, in provincia di Napoli. L’esplosione ha provocato la rottura dei vetri dello stabile ed anche di alcune auto parcheggiate nella zona. I Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. In giornata un sopralluogo per stabilire l’agibilita’ della struttura. Nel frattempo, la famiglia che viveva nello stabile e’ stata evacuata a scopo precauzionale. Qui anche una donna incinta di sei mesi colta da malore e che è finita in ospedale. Per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi per lei ed il piccolo che porta in grembo.

Indagini della Polizia per stabilire autori e cause del raid. Da chiarire contro chi sia stata piazzata questa bomba carta che ha seriamente danneggiato anche il portone d’ingresso della palazzina.