Il Covid-19 torna a far contare vittime anche a Castellammare di Stabia, dove due anziani sono morti di Covid nell’ospedale San Leonardo. Ricoverati per altre patologie, si è scoperto che avevano il Covid. Nei giorni scorsi sono stati 5 i casi in pronto soccorso a Castellammare. Venerdì sono morti un 89enne e lunedì mattina un altro anziano. Ma il Covid colpisce anche ad Agerola, anche se a morire è stato un cinquantenne che, risultato positivo al Covid, non ha retto alla notizia e si è lanciato dal balcone. È morto dopo il trasferimento d’urgenza in ospedale con l’ambulanza del 118.



Si è lanciato dal terzo piano della casa in cui viveva. In seguito alla diagnosi del contagio e al conseguente isolamento, l’uomo, che soffriva da tempo di depressione non è riuscito a superare l’ulteriore difficoltà. Forse gli ha peggiorato lo stato psichico proprio l’isolamento della quarantena alla quale ha dovuto attenersi. Era in attesa del secondo tampone negativo per essere dichiarato guarito, ma ha posto fine alla sua esistenza con un gesto estremo. Aperta un’inchiesta dalle forze dell’ordine per ricostruire la tragica vicenda,

distrutti dal dolore amici e parenti.