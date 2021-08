Lutto a Camposano per la morte di Michele Siciliano. Il giovane di 30 anni aveva avuto un brutto incidente a bordo della sua moto sull’autostrada A30 oltre 40 giorni mese fa. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Michele era stato ricoverato in un primo momento all’ospedale Santa Maria la Pietà di Nola e poi era stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli. Sottoposto ad alcuni interventi chirurgici, purtroppo non ce l’ha fatta. A dare la notizia l’edizione de Il Mattino.

Nelle settimana precedenti tanti messaggi. “Non dimenticherò mai le passeggiate con il bestione, le volte che mi hai preso in giro ogni volta che andavo in palestra, gli sfottó dei vicini strambi con la musica a palla, questi Michele saranno i ricordi e i momenti più belli che porterò con me e che custodirò gelosamente”, è uno dei messaggi.