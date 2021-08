Il cadavere di un salernitano cinquantenne è stato trovato all’interno di un appartamento sull’Altopiano del Laceno. L’uomo si trovava in Irpinia per trascorrere un periodo di vacanza. Da qualche giorno non si avevano più sue notizie. Gli altri condomini dello stabile hanno così allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino.

Con molta probabilità il decesso è avvenuto per cause naturali, ma non si escludono comunque anche altre ipotesi. Indagini in corso per fare piena luce.