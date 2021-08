Tragedia a Castel Volturno (Caserta) dove un 62enne è annegato (foto ilmattino.it) nel tratto di mare antistante la spiaggia libera in località Pinetamare, mentre un 25enne, che dovrebbe essere il nipote della vittima, è tuttora ricercato dai vigili del fuoco, intervenuti con i sommozzatori. Anche un elicottero sta partecipando alle ricerche. Altre due persone in difficoltà nelle acque molto mosse sono state invece ricoverate in ospedale.

Per salvare il 62enne, alcuni bagnanti hanno creato una catena umana tra la spiaggia e le acque del mare, ma il disperato tentativo di salvarlo non è riuscito. Il cadavere dell’uomo è stato portato a riva e coperto da un telo.