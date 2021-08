Dramma della solitudine in Irpinia. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda ha effettuato un soccorso ad una donna di 76 anni invia Alessandro Manzoni, sempre a Grottaminarda, perché non rispondeva più a parenti e vicini. Una volta saliti con la scala al secondo piano dell’edificio, ed entrati in casa attraverso un balcone, purtroppo è stato rinvenuto il corpo della donna privo di vita.

I sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso. Choc in paese quando si è diffusa la notizia.