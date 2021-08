Treno investe e uccide una persona, interrotta la circolazione dei convogli della Circumvesuviana lungo la tratta compresa tra Ercolano e Torre del Greco, nel Napoletano. A comunicarlo e’ l’Ente autonomo Volturno che fa sapere come il treno delle 8.26 partito da Sorrento e diretto a Napoli sia fermo alla stazione di Miglio d’oro ad Ercolano a causa di un investimento. ”I treni in partenza da Napoli per Sorrento, Poggiomarino e Torre del Greco – fa sapere Eav – limiteranno ad Ercolano ed i treni da Sorrento e Poggiomarino limiteranno a Torre del Greco”.

“Questa mattina un uomo sulla cinquantina, probabilmente con intento suicida, è saltato nei binari nei pressi della fermata del Miglio d’oro, mentre era in transito il treno delle 08:26 proveniente da Sorrento e diretto a Napoli. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo che è deceduto”. Così in una nota dell’Ente autonomo Volturno in cui si legge che “la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ercolano e Torre Del Greco è momentaneamente interrotta ed è stato istituito un servizio sostitutivo di bus”. ”Gli autobus – informano ancora dall’azienda di trasporti – effettuano partenza da Ercolano Scavi per Torre del Greco, da Torre del Greco per Ercolano e da Ercolano Miglio d’Oro per i viaggiatori presenti sulla fermata”.