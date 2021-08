Dramma nella notte a Nola e polemiche che sono destinate ancora a lungo a restare vive. Si è spento per un malore Nino Napolitano, di appena 30 anni. Ma la famiglie denuncia l’arrivo in forte ritardo dei soccorsi. I fatti sono raccontanti dal gruppo Facebook cittadino “Noi che amiamo Nola”: “Sentite Condoglianze ad Eduardo Napolitano detto “o luong” per la perdita del caro figlio Nino. Un altro bravo ragazzo di 30 anni che ci lascia”, si legge. Poi le parole della moglie Larissa: ”Vi devo denunciare, non si può morire così a 30 anni. L’ambulanza ha impiegato un’ora e mezza per arrivare, altrimenti mio marito sarebbe ancora stato con me”, scrive la donna.

Da chiarire le cause del malore che hanno portato al decesso del 30enne, così come resta da comprendere il ritardo e cosa si sarebbe potuto eventualmente fare per strapparlo alla morte. Proprio la moglie ha allertato i soccorsi che a suo dire sarebbero arrivati addirittura dopo 90 minuti.