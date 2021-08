Anche Poggiomarino nella morsa degli incendi di questi giorni. Sono due i roghi. “Oggi si è verificato un incendio doloso in località Longola – fa sapere il sindaco Maurizio Falanga – Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che ringrazio per il lavoro che svolgono, si è riusciti subito a domarlo e ad identificare il piromane di turno nei cui confronti procede l’Autorità Giudiziaria. L’attività di sorveglianza e monitoraggio messa in campo sta dando i frutti sperati anche se c’è ancora tanto da fare”.

Un altro incendio è in corso nella zona di Via Piano del Principe così come segnalato dai cittadini del posto. Sul luogo l’intervento dei soccorritori. In questo caso non è ancora chiaro se si tratti di un atto doloso né della portata delle fiamme.