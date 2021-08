Domenica di disagi per i pendolari che si servono dei treni della Circumvesuviana per i loro spostamenti. In particolare si registrano forti ritardi nelle corse che da Sorrento sono dirette a Napoli. A confermarlo e’ l’Ente autonomo Volturno, l’azienda che gestisce il servizio su ferro, che conferma: a ”causa di problemi tecnici tra Meta e Piano, al momento i treni da Sorrento per Napoli viaggiano con circa 20 minuti di ritardo”.

In mattinata Eav aveva anche annunciato la soppressione di due treni lungo la tratta Napoli-Poggiomarino, quello in partenza dal capoluogo alle 10.25 e quello delle 12.04 con partenza da Poggiomarino, e quello delle 12.02 in partenza da Porta Nolana e diretto a Sarno (Salerno). Per sopperire a queste tre cancellazioni sono stati previsti autobus sostitutivi