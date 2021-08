La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da «ondata di calore». A partire da domani, martedì 10 agosto, e per una durata di 72 ore, potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore, con temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 8”9øC, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, in particolare sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

«La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti – si legge in una nota – a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio».