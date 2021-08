Muore di covid a San Felice a Cancello Giovanna Diglio, una 53enne che aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino, ma la seconda appena pochi giorni prima di essere contagiata. La donna era la madre di due figli: Giovanni e Immacolata. La comunità è sotto choc. Pochi giorni dopo aver ricevuto la seconda iniezione, la donna aveva contratto il virus che, in teoria non avrebbe dovuto farle niente ma che in pratica, l’ha stroncata anche per uno scompenso cardiaco di cui soffriva.

“Cara cugina, questo covid ti ha portata via, ci mancherai tantissimo. Ci mancherà la tua premura verso di noi a non farci mai sentire sole, quando ne abbiamo avuto bisogno. Sei stata una cugina speciale, ti vorremo sempre bene” si legge dai social in un post della cugina. I figli, l’intero paese di San Felice ed in particolare la frazione di Casazenca sono addolorati.