Il consigliere regionale di “Europa Verde” Francesco Emilio Borrelli ha reso noto di essere stato insultato da un automobilista che aveva parcheggiato in uno stallo per disabili.” L’ episodio – afferma Borrelli – e’ accaduto mercoledi in via Tasso, a Napoli. “Negli ultimi tre anni – riferisce il consigliere regionale – ho ricevuto oltre 100 aggressioni verbali e fisiche da parte di chi ritiene giusto occupare in modo abusivo e illegale i posti dei disabili.”