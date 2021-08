Sono 496 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania. Sono la risultanza dei 7.863 tamponi molecolari somministrati. A darne notizia l’Unità di crisi della Regione Campania aggiornando i dati alle 23:59 di ieri, martedì 3 agosto. Nel bollettino ordinario indicati anche 6.406 tamponi antigenici, un decesso nelle ultime 48 ore e un altro deceduto in precedenza ma registrato solo ieri. Sul fronte posti letto sono 12 i degenti delle terapie intensive regionali e 239 i ricoverati covid nelle aree non critiche.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 496

Tamponi molecolari del giorno: 7.863

Tamponi antigenici del giorno: 6.406

Deceduti: 1 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 12

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 239

** Posti letto Covid e Offerta privata.