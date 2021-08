In Campania e’ in forte calo il tasso di positivita’ che passa dal 4,55% all’1,29%; i positivi sono 190 su un totale di 14.671 test. Secondo il bollettino dell’Unita’ di Crisi della Regione si registrano 3 deceduti. In leggero rialzo l’occupazione delle terapie intensive, 23 rispetto al dato precedente di 22; in aumento piu’ sostenuto i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 337 di ieri ai 362 di oggi.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 190

Test: 14.671

Deceduti: 3

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 361

** Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html