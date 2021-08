Sono 186 i casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore. I test effettuati, tra molecolari e antigenici, sono 5.196. Sono poi 8 i deceduti nelle ultime 48 ore, mentre una persona e’ deceduta in precedenza ma e’ stata registrata ieri. Dei 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne risultano occupati 18, uno in meno di ieri; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne occupati 366, 8 in pu’ di ieri.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 186 Test: 5.196

Deceduti: 8 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri

Report posti letto su base regionale: