Numeri allarmanti emergono dal monitoraggio Covid-19 in città, relativi al periodo dal 16 al 22 agosto. In questa settimana, infatti, c’è stata una forte impennata di positivi, passati da 22 a 69 (di cui 44 primi positivi). Fortunatamente in tale periodo non si sono registrati nuovi decessi, il cui numero complessivo dall’inizio della pandemia si è attestato a 50. In tale settimana, inoltre, l’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, si è attestata al 124,98% (nella precedente settimana era del 25,73 %), mentre il dato regionale è del 56,91%.

Fino al 19 agosto a cittadini boschesi sono state somministrate complessivamente 15.004 prime dosi di vaccino (55% della popolazione), mentre 11.523 cittadini (42% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale.