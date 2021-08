Improvvisa indisponibilità di personale: per questo sono saltate diverse corse pomeridiane della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, società che gestisce tra l’altro le linee su ferro. In particolare Eav fa sapere che sono soppressi i treni Napoli-Sorrento delle 17.41, Napoli-Torre del Greco delle 18.46, Napoli-Poggiomarino delle 18.54, Napoli-Sorrento delle 19.11, Napoli-Torre del Greco delle 19.16, Sorrento- Napoli delle 19.26, Napoli-Sorrento delle 20.09 e Sorrento- Napoli delle 20.37. Le seguenti corse invece saranno sostituite con autobus: Napoli-Sarno delle 18.02, Napoli-Sorrento delle 18.09, Sarno- Napoli delle 19.49, Napoli-Poggiomarino delle 19.55 e Sorrento- Napoli delle 21.55.

“Ci risiamo: la peggiore linea ferroviaria d’Italia batte un altro colpo. Per improvvisa indisponibilita’ di personale, oggi EaV ha cancellato di punto in bianco ben 8 corse della Circum, creando seri disagi in particolare sulla tratta Napoli-Sorrento, che nel fine settimana e in questi giorni estivi e’ utilizzata oltre che da pendolari del mare anche da numerosi turisti. L’ennesima cartolina di degrado e di mancanza di servizi che il governatore De Luca e il suo piu’ stretto circolo di collaboratori, di cui fa parte il presidente di EaV, Umberto De Gregorio, inviano dalla Campania”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega.