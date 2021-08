Il prodotto di punta di Motul quest’anno festeggia cinquanta anni dall’introduzione sul mercato: ”Siamo certi che il meglio debba ancora venire. Signore e signori, il nostro 300V, presto con una nuova gamma per le auto”, commenta Motul in una nota social. Motul 300V è un olio motore 100% sintetico o da corsa basato su tecnologia ESTER Core. Attraverso la partnership tecniche con le squadre più prestigiose delle auto da corsa, MOTUL ha sviluppato una vasta gamma di lubrificanti per auto Racing e Sport. La linea 300V motorsport migliora le prestazioni dei motori di ultima generazione con elevata protezione all’usura, la pressione e l’ossidazione dovuta alle alte temperature. Protezione del motore.

