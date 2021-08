Choc all’Ospedale Moscati di Avellino. Una donna ha subito pesanti avances di un dipendente e ha scelto di sporgere denuncia alla Polizia. La donna ha immediatamente chiesto aiuto e, in uno stato di grande concitazione, ha anche dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso del “Moscati”. Stando a quanto si apprende, ci sono stati attimi di tensione anche all’arrivo del marito. Le guardie giurate in servizio al “Moscati” hanno tenuto la situazione sotto controllo per evitare che tutto sfociasse nella violenza.

Successivamente, presso l’ospedale di Contrada Amoretta, sono giunti anche gli agenti della Questura di Avellino, che hanno raccolto la denuncia della donna, ascoltato le versioni, acquisito testimonianze e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.