C’è dolore e incredulità in Irpinia per il suicidio di Erio Matteo, ex sindaco di Sant’Angelo dei

Lombardi, persona di alta moralità, protagonista negli anni 80 della stagione politica irpina. Matteo ricoprì incarichi dirigenziali nella democrazia cristiana e fu presidente della Usl. E’

stato anche dirigente del Senato della Repubblica. Si sarebbe lanciato nel vuoto dal balcone di casa. Aveva a 73 anni. Il sindaco Marco Marandino e l’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno espresso vicinanza ai familiari.

“Siamo una Comunità nelle occasioni liete così come in quelle tristi – si legge in post pubblicato sul profilo ufficiale del comune santangiolese -. Pertanto, in segno di solidarietà e partecipazione – per la tragica e improvvisa morte del caro Erio Matteo – sono annullate tutte le manifestazioni previste per le giornate di sabato 21 e domenica 22 agosto 2021.

Con profonda commozione e cordoglio ci stringiamo intorno al dolore dei familiari”. La figura di Erio Matteo è stata ricordata con parole commosse anche da un altro ex sindaco santangiolese, Rosanna Repole.