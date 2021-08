Trovato a Pompei un cagnolino morto gettato tra rifiuti ed erbacce per occultarlo. La carcassa era abbandonata come un rifiuto, in via Arpaia, avvolto in una busta di plastica. La persona che si è trovata di fronte all’orribile scena è rimasta molto turbata, e sta cercando di scoprire chi si è macchiato di questo terribile crimine attraverso un appello social.

«Se non amate gli animali, vi prego, non prendeteli e soprattutto se avete un animale in casa abbiate rispetto anche della loro morte». Del caso dovrebbe occuparsi l’Asl territoriale competente al fine di stabilire se il cagnolino ha un microchip – per identificare il proprietario – risalire alle cause del decesso e occuparsi della sepoltura.