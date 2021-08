Sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, nel Salernitano, caos ieri tra gli svincoli di Salerno (km 8,000) e Pontecagnano Nord (15,000) a causa del carico di pomodori disperso lungo il piano viabile da parte di un mezzo pesante in transito in prossimita’ del km 15,000. Per permettere le operazioni di rimozione del carico e per motivi di sicurezza allo stato attuale si transita sulla sola corsia di sorpasso. In considerazione degli elevati flussi di traffico connessi all’esodo estivo, le code si stanno accumulando gia’ a partire dallo svincolo di Baronissi (km 3,000).

In relazione alla natura e alla quantita’ del carico disperso, le operazioni in corso risultano particolarmente articolate; terminato l’intervento da parte del personale di Anas, sara’ possibile ripristinare la transitabilita’ a piena carreggiata. Sul posto e’ intervenuto anche personale delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.