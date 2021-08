Momenti di paura per un incidente purtroppo classico nell’Agro Nocerino. A Castel San Giorgio un tir ha perso il carico di pomodori dopo essere finito contro un muro. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe toccato un muro di delimitazione di una fabbrica durante una manovra, così si è capovolto perdendo il carico. I cassoni che trasportava si sono ribaltati.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto e hanno sanzionato l’autotrasportatore. Mentre il traffico veniva regolamentato in ragione dell’incidente, alcuni operai della fabbrica si sono messi a lavoro per dare una mano alle operazioni di rimozione del pomodoro per strada. L’area è stata messa in sicurezza, fino al normale ripristino della viabilità.