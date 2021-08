Banda del buco in azione in Irpinia. Questa notte è stato perpetrato un furto all’interno di un bar-tabacchi ubicato presso una stazione di servizio di Pratola Serra. I malviventi si sono introdotti nell’esercizio attraverso un foro praticato nella parete retrostante. Sono state rubate sigarette. Il bottino è in corso di quantificazione. Trafugato qualche centinaio di euro dal registratore di cassa.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. I militari hanno eseguito un accurato sopralluogo alla ricerca di tracce utili.