Auto in fiamme due volte nella notte a Capriglia Irpina. È accaduto in Via Nazionale dove una Renault Megane, parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario, ha preso fuoco, prima intorno alla mezzanotte e successivamente verso le 4. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.

È stato eseguito un sopralluogo congiunto alla ricerca di elementi utili alle investigazioni. Si batte la pista dolosa.