L’Asl Napoli 3 Sud potenzia la campagna vaccinale Covid-19 per il personale scolastico e gli studenti. Da domani tutti i punti vaccinali di prossimita’ saranno infatti aperti al pubblico dal lunedi’ al sabato dalle 8 alle 20 secondo una disposizione impartita dal direttore generale Gennaro Sosto e firmata anche dal direttore sanitario Gaetano D’Onofrio e dal direttore amministrativo Giuseppe Esposito. E’ stato previsto tra l’altro che ”il personale scolastico e gli studenti minori potranno recarsi senza registrazione/prenotazione presso i punti vaccinali di prossimita’ nei quali sara’ predisposta una postazione ad hoc o comunque un accesso prioritario fast”.

Sara’ cura del personale provvedere alla registrazione in piattaforma regionale e alla successiva vaccinazione. ”La cabina di regia aziendale – informano dall’Asl Napoli 3 Sud – curera’ tutte le operazioni necessarie all’approvvigionamento in quantita’ congrue di vaccini in ciascun punto per l’attivita’ giornaliera tenendo conto anche di particolari esigenze che di volta in volta potrebbero essere manifestate preventivamente da ciascun centro sia per le ulteriori attivita’ di promozione dell’offerta vaccinale sul territorio aziendale a personale scolastico ed ai minori”.