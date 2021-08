I finanzieri della compagnia di Capodichino e i funzionari dell’ufficio Adm di Napoli I, nell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, hanno arrestato, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, un corriere di origine congolese che stava tentando di introdurre in Italia 1,5 kg di cocaina con la tecnica dei body packers. Il 45enne, giunto a Napoli con un volo proveniente da Johannesburg (Sud Africa) con scalo a Francoforte (Germania), stava per lasciare l’aeroporto quando i militari della compagnia della guardia di finanza di Capodichino e i funzionari Adm della sezione operativa territoriale omonima lo hanno fermato e sottoposto a controllo in sala arrivi.

Insospettiti dalle generiche spiegazioni ricevute circa le ragioni del viaggio e dall’evidente nervosismo dell’arrestato, gli addetti ai controlli hanno accompagnato il viaggiatore all’Ospedale del Mare dove l’esame radiografico ha rivelato la presenza nell’addome di 87 ovuli di cocaina.