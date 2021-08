Botte e spari per punire un cliente che non aveva pagato dosi di droga e un’aggressione violenta riservata ad un componente di un clan avverso. Sono accusati di questo Pasquale Reale, Agostino Notturno e Vincenzo Reale, napoletani di 25, 23 e 24 anni con precedenti e arrestati dalla polizia: sono gravemente indiziati in concorso per lesioni aggravate con l’ulteriore aggravante del metodo mafioso. Le indagini, svolte infatti tra novembre 2017 e agosto 2019, supportate da dichiarazioni testimoniali e di collaboratori di giustizia, da attività tecnica e dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere elementi probatori nei confronti dei tre i quali, avvalendosi della forza intimidatrice del gruppo criminale di appartenenza, operante nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Avrebbero infatti effettuato nel 2017 un’aggressione armata quale ritorsione per un mancato pagamento di sostanza stupefacente ai danni di un loro cliente inadempiente, e nel 2019 avrebbero attuato una violenta aggressione in danno di un soggetto legato all’avversa organizzazione criminale, operante nello stesso territorio, giungendo a speronare una volante della Polizia di Stato intervenuta sul posto.