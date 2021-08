Tragedia nella mattinata di ieri a Salerno, un 65enne ha avvertito un malore fatale mentre si trovava in mare nel quartiere di Mercatello, all’altezza di via Leucosia. Il bagnante, in spiaggia in compagnia della moglie, si è sentito male mentre era in acqua ed è morto. Choc tra le persone presenti sulla battigia che hanno immediatamente chiamato aiuto. Sul posto sono giunti i soccorsi con un’ambulanza, ma per l’uomo non c’era nulla da fare. I sanitari hanno solo potuto accertare il decesso. Ad ucciderlo un infarto fulminante.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia per i rilievi del caso per poter ricostruire la vicenda, anche se è accertato si sia trattato di una morte naturale, un infarto fulminante che non ha lasciato scampo al 65enne. Un dramma che ha scosso le persone in spiaggia, tante le famiglie e bambini presenti, come ogni mattina.