Ricoverata una bambina di 26 giorni risultata positiva al Covid. La piccola si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Meyer di Firenze: riesce a respirare solo con l’ausilio di un piccolo casco che le invia l’ossigeno necessario per sopravvivere. La piccola, in ospedale da tre giorni, non sarebbe in pericolo di vita ma è sempre monitorata dai dottori. Avrebbe contratto il virus dal padre e dalla madre, entrambi risultati positivi al tampone nei giorni scorsi; ben presto il virus è arrivato alla bimba, ora ricoverata con febbre alta all’ospedale delle Apuane e poi trasferita, a scopo precauzionale, a Firenze. La piccola – nata prematura – ha avuto bisogno anche appena uscita dal grembo materno di essere ventilata.

Dall’ospedale Meyer confermano che la piccola si trova in rianimazione ma solo in via precauzionale e che le sue condizioni sono stazionarie. A contrarre il virus sono per primi i genitori che stavano attendendo il proprio turno per ricevere la prima dose di vaccino. Nei giorni scorsi però la coppia ha avuto la febbre alta e ha deciso di effettuare un tampone che è risultato positivo.

La febbre ha colpito subito anche la piccola trasportata al pronto soccorso di Massa dove i medici hanno confermato il contagio. La bambina era nata prematura all’ospedale Noa di Massa e anche per questo i medici hanno deciso per il ricovero al Meyer, nonostante le sue condizioni non apparissero gravi. Entrambi i genitori non sono ancora vaccinati, ma intenzionati a farlo appena possibile: avevano previsto di vaccinarsi nei prossimi giorni, ma non hanno fatto in tempo perché hanno contratto il Covid prima.