In mille a rotazione ieri a Longola per gli spettacoli all’aperto nel Parco Archeologico di Poggiomarino. Dopo l’apertura con l’aperitivo è quindi il turno degli show con il gruppo di balli, suoni e canti dell’Italia del Sud. Tutto con il catering di Imperial Garden che ha proposto assaggi di finger food dai sapori locali. La sede di Imperial Garden aprirà la proprio sede a fine settembre via Filippo Turati 332 a Poggiomarino, ma intanto sta portando sul territorio i propri catering serviti al tavolo così come prevedono le norme anticontagio.

E rispetto antiCovid anche per le serate a Longola dove entrano al massimo duecento persone alla volta in rotazione. Lo spettacolo degli Spaccapaese, così come nello stile della musica popolare, è infatti durato oltre 5 ore permettendo a mille ospiti di apprezzare i suoni, i sapori così come la location.