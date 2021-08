Non si arresta la scia di incendi sul territorio. Da questo pomeriggio brucia infatti anche la montagna di San Gennaro, sul territorio di Palma Campania ed il confine con l’omonima località vesuviana. Al momento il rogo non è particolarmente esteso ma sta producendo da qualche ora una fitta nube di fumo bianca visibile da qualche chilometro di distanza. Sul posto le prime operazioni di soccorso per impedire che le fiamme si alimentino.

Al momento il rogo non sta destando particolare attenzione, ma chiaramente non il vento potrebbe da un momento all’altro rendere tutto più complicato.