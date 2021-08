Incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio. Il rogo ha interessato il versate del parco che ricade nel comune di Massa di Somma, in localita’ La Castelluccia lungo il vallone Molaro, costeggiando il sentiero che poi dalla zona di Cercola porta fino a Pollena Trocchia. L’incendio (foto di Sant’Anastasia Oggi) e’ divampato nel primo pomeriggio, e sono in corso le operazioni di spegnimento via terra con mezzi della Aib della Sma Regione Campania e dei Vigili del Fuoco, sono giunti anche i canadair che da oltre mezzora sono a lavoro per contrastare le fiamme.

La nube di fumo dell’incendio e’ chiaramente visibile anche dalla zona nord del comune di Ercolano ma anche a Napoli.