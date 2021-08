Forte è il dolore che ha investito il centro storico di Napoli e Pomigliano alla notizia della prematura morte della guida turistica, da tutti conosciuta e amata, Simona Pucciarelli. Non ancora 50 anni, nativa di Pomigliano, Simona lottava contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Simona era un punto di riferimento per la comunità, sempre in prima linea per aiutare chi ne aveva bisogno o per migliorare la sua amata città, Napoli. Una donna che si distingueva per la sua generosità, affidabilità e gentilezza.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social in cui traspare tanta tristezza per il suo l’infausto destino, ma anche il ricordo di una ragazza, Simona, piena di vita e di amore verso gli altri. «E anche tu, Simona Pucciarelli, ci hai detto addio. Il cancro che non perdona ti ha portata via. Addio, Simona. E grazie per il tuo impegno per la nostra martoriata terra. Il Signore ti abbia in gloria» è l’addio di padre Maurizio Patriciello.