Il tribunale del Riesame di Salerno ha disposto il trasferimento presso la sua abitazione del 17enne che lo scorso 14 agosto fu arrestato ad Acciaroli, nel Cilento, con l’accusa di aver violentato, costringendola a farsi palpare nelle parti intime, una 16enne. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati Luca Capasso e Pasquale Prisco, che difendono il minorenne, ed hanno mutato la custodia cautelare dal soggiorno in una comunità a quello presso l’abitazione. I giudici hanno rilevato, in particolare, alcuni aspetti poco chiari nella ricostruzione della vicenda, sollevati dai legali del ragazzo, che saranno approfonditi nel proseguimento delle indagini. Il 17enne, residente in provincia di Napoli, nella zona vesuviana, era stato arrestato il 17 agosto, dopo le indagini dei carabinieri, che avevano raccolto la denuncia della ragazza.

“Nutriamo massimo rispetto per la ragazza che ha presentato la denuncia, per la sua famiglia e per la famiglia del nostro assistito, anch’essa sconvolta dalla vicenda. Proprio in virtù di tale rispetto, siamo fiduciosi che tutto possa essere chiarito al più presto, grazie al lavoro della magistratura”, spiegano gli avvocati Capasso e Prisco.