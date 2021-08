Il Canadian Longitudinal study for Aging riporta che le persone vivono molto più a lungo. L’obiettivo di questo progetto di ricerca nazionale, che coinvolge più di 50.000 partecipanti canadesi, è identificare i determinanti chiave dell’invecchiamento sano e attivo che rendano questi anni in più degni di essere vissuti.

I ricercatori di tutto il mondo e in Canada hanno già individuato alcuni fattori critici dello stile di vita che contribuiscono a una salute migliore, all’invecchiamento attivo e a una vita più lunga:

1. Fai una passeggiata quasi tutti i giorni. Uno studio del 2017 su The Lancet ha riferito che le persone che sono state attive per 30 minuti al giorno per 5 giorni ,anche se si tratti di camminare, fare le faccende domestiche o fare giardinaggio, hanno ridotto il rischio di morire prematuramente del 25% e di sviluppare malattie cardiache. Condotto da uno specialista del cuore presso il St. Paul’s Hospital di Vancouver, lo studio ha monitorato 130.000 partecipanti in 17 paesi per sette anni.

2. Impegnarsi in attività sociali. Secondo Statistics Canada , gli anziani che hanno socializzato hanno spesso goduto di una migliore salute . Secondo uno studio dell’Università di Chicago, la mancanza di connessione sociale può disturbare il sonno, aumentare la pressione sanguigna e aumentare le possibilità di morte prematura di una persona anziana.

3. Impara per tutta la vita. Stimolare il cervello con nuovi apprendimenti è un esercizio mentale importante tanto quanto l’esercizio fisico. Secondo la Dalhousie University, continuare a imparare ogni giorno ti aiuterà a mantenere la mente attiva e a ridurre il rischio di demenza.

4. Mangia cibi sani e ricchi di sostanze nutritive. Man mano che le persone invecchiano, hanno bisogno di meno calorie, ma in alcuni casi di altrettante o addirittura più sostanze nutritive. Secondo l’Università di Regina , una dieta sana, insieme a una regolare attività fisica, può aiutare a prevenire il diabete , le malattie metaboliche e coronariche.

5. Sii positivo riguardo all’invecchiamento. Uno studio della Yale University ha scoperto che gli anziani che avevano un atteggiamento positivo nei confronti dell’invecchiamento vivevano più di sette anni in più rispetto a quelli con atteggiamenti negativi.

6. Aiuta gli altri dando. Secondo uno studio di psicologia della salute, le persone che si sono offerte volontariamente di aiutare gli altri vivevano più a lungo, se il loro obiettivo era aiutare gli altri piuttosto che semplicemente sentirsi meglio .

7. Nap per un’ora al giorno. Secondo il Journal of the American Geriatrics Society, fare un pisolino di un’ora nel pomeriggio è legato a una migliore memoria e capacità di pensare meglio, . Sonno regolare per gli adulti più anziani sono anche associati con una vita più lunga, ha riportato uno studio di Frontiers in Aging Neuroscience.