“Nel pomeriggio in una zona sul confine del Parco ricadente nel Comune di Torre del Greco si è verificato un incendio. Il fuoco è partito da bordo strada ed ha interessato circa due ettari, poi subito domato grazie all’intervento del Vigili del Fuoco del presidio fisso di Ercolano istituito dalla convenzione tra Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, rinnovata quest’anno e che resterà in vigore per i prossimi tre”. A raccontarlo il presidente del Parco, Agostino Casillo. “Un dispositivo importantissimo, questo dei presidi dei Vigili del Fuoco, che grazie alla presenza di due squadre attrezzate ed esperte dislocate in due punti strategici del Parco permette un intervento rapidissimo che è l’arma migliore per fermare subito le fiamme. Il caso di oggi ne è la prova”.

Casillo continua: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli uomini dei Vigili del Fuoco che lavorano ogni giorno con professionalità e abnegazione per la salvaguardia del nostro Parco e della nostra comunità. Inoltre, invito tutti i cittadini a chiamare subito i numeri 115, 1515, 800232525 in caso di avvistamento di un incendio, e di segnalare ai Carabineiri Forestali eventuali azioni sospette”. L’incendio, da fonti investigative, sarebbe doloso.