«Un cittadino ci ha segnalato che la vela gialla di Scampia è contrassegnata come piazza di spaccio su Google Maps. Quando abbiamo ricevuto la segnalazione non potevamo credere ai nostri occhi, abbiamo pensato si trattasse di uno scherzo o di un tranello. Così abbiamo cercato “piazza di spaccio” sull’app e abbiamo avuto la prova di una triste e assurda verità. La Vela Gialla di Scampia è geolocalizzata con la scritta “Piazza di Spaccio”, accompagnata dall’icona di una busta da shopping che vuol dire che è registrata come esercizio commerciale, come se fosse un negozio di abbigliamento o alimentare.

La localizzazione è senz’altro creata da un utente qualunque che va assolutamente rintracciato, quantomeno si è risparmiato dal pubblicare foto e aggiungere recensioni. Riteniamo assurdo che un’azienda come Google non sia in grado di avere controllo sui suoi prodotti, se domani tutte le piazze di spaccio decidessero di geolocalizzarsi su google maps?».

«Se questo fenomeno si estendesse a cose ancora più gravi? Google deve immediatamente rimuovere questo “negozio”. E chiediamo anche alla Polizia postale di intervenire e rintracciare l’autore di quest’assurdità. Solo con un intervento forte e deciso possiamo evitare che questa vicenda si ripeta e si espanda. Questa è una pagina orribile per la nostra città che va subito rimossa». Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde, e del conduttore radiofonico Gianni Simioli.