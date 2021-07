Oltre agli ‘indiani’ del vaccino, ovvero i 300mila napoletani che non si sono mai iscritti alla piattaforma regionale e che non sono in lizza per la prima dose di vaccino, l’Asl Napoli 1 Centro ha attivato un call center per recuperare i 4mila iscritti al sistema, che non si sono mai presentati negli hub vaccinali. A venerdì, dei 4mila iscritti che non hanno mai risposto alla convocazione, ne sono riconvocati 895, che hanno dato la loro disponibilità a presentarsi nei centri vaccinali territoriali della città di Napoli.

Per evitare problemi di comunicazione, che possano scaturire da sms o mail, l’Asl ha appunto attivato un call center dedicato che si occupa di chiamare direttamente le persone iscritte in piattaforma, ma che fino ad ora hanno ‘latitato’.