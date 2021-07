“Alle 22.16 giunge una segnalazione sulla linea dedicata alle emergenze che una coppia di turisti inglesi che viaggiava sul treno 1210 in direzione Napoli ha subito una rapina da parte di un ragazzo che è scappato con la borsa dei malcapitati. Dalla descrizione il ragazzo aveva una maglietta bianca. Si provvede a contattare con immediatezza i Carabinieri della zona dando loro i dettagli specifici”. A raccontarlo il presidente Eav, Umberto De Gregorio, che aggiunge come il malviventi sia poi finito in manette.