Ha aggredito la sua compagna, arrivando anche a spegnerle una sigaretta sul volto. Sono le accuse che la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha indirizzato ad un 21enne di Marcianise, F.B., accusato di maltrattamenti per le vessazioni a cui era costretta la compagna di qualche anno più grande, anche lei di Marcianise.

Secondo le denunce della ragazza, riportate dal magistrato, il 21enne a maggio si era convinto che la stessa lo tradisse con un altro ragazzo e per questo motivo, l’avrebbe prima affrontata, poi minacciata con un coltello fino a spegnerle una sigaretta sul volto. In un’occasione sarebbe anche andato insieme a lei a casa del presunto amante ma, non trovandolo, l’avrebbe portata in aperta campagna picchiandola.