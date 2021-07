Tragedia a Torre Annunziata, dove un 35enne di Sorrento, ha perso la vita davanti alla stazione della Circumvesuviana. L’uomo era disteso a terra. A lanciare l’allarme alcuni passanti. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Secondo una prima ricostruzione, il trentacinquenne aveva raggiunto la stazione di Torre Annunziata con un treno, probabilmente per acquistare droga.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. La Procura del comune oplontino ha disposto l’autopsia e gli esami tossicologici. Da chiarire se il decesso sia provocato dall’assunzione di stupefacenti così come ipotizzato dalle forze dell’ordine.