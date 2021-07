Senza vita nella sua auto a Palma Campania. I fatti nel pomeriggio in una traversa di Via Vecchia Sarno. A dare l’allarme alcune persone in transito sul posto che hanno visto l’uomo nel veicolo ormai già cadavere. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un uomo del posto, un professionista di circa 45 anni. Sul luogo sono arrivati i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale. Inutile l’intervento del 118 con i medici che hanno potuto solo accertare il decesso.

Secondo quanto si è appreso dalle prime fonti sul posto, l’uomo si sarebbe quindi suicidato. Da chiarire i motivi del gesto estremo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per i rilievi e per ricostruire gli ultimi momenti di vita del professionista di Palma Campania.