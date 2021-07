Notte di panico a Casoria, dove si è verificato un violento incidente stradale. I fatti nella centrale Via Marconi dove un’auto si è schiantata contro la rampa di un supermercato del posto prima di ribaltarsi. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Ma la paura anche per le persone del posto è stata davvero tanta.

Immediati i soccorsi sul posto dei sanitari del 118 e dei carabinieri. A lanciare l’allarme i passanti che subito hanno prestato i primi soccorsi al malcapitato. Secondo le prime ricostruzioni, fortunatamente il conducente non avrebbe riportato ferite importanti.